L'IATA s'inquiète pour la reprise estivale malgré la bonne tenue du fret IL Y A 20 HEURES | La Rédaction « L'espoir de voir un redressement significatif du trafic international pendant l'été s'amenuise de jour en jour », se désespère Willie Walsh, le directeur général de l'IATA. L'association a en effet constaté une très légère amélioration du trafic en juin par rapport à mai, mais qui reste 60,1% au-dessous de son niveau de juin 2019, avec de fortes disparités selon les régions (et l'Amérique du Nord qui enregistre les meilleures performances).



Le trafic international est toujours en baisse de 80,9% en juin, avec une progression partout sauf en Asie Pacifique. Le trafic domestique est en bien meilleur état, la baisse n'étant que de 22,4%. La Russie a vu ses déplacements intérieurs largement dépasser leur niveau de 2019, tandis que la Chine revient dans le négatif avec le retour des restrictions.



« Nous constatons une évolution dans la bonne direction, notamment sur certains marchés nationaux clés. Mais la situation des voyages internationaux est loin d'être ce qu'elle devrait être. Le mois de juin devrait être le début de la haute saison, mais les compagnies aériennes n'ont transporté que 20 % du niveau de 2019. Ce n'est pas une reprise, c'est une crise persistante causée par l'inaction des gouvernements », accuse Willie Walsh.



Le cargo continue en revanche d'inverser la tendance. Le trafic de juin est en hausse de 9,9% par rapport à 2019, avec des grandes variations selon les régions (l'Amérique du Nord tirant là encore son épingle du jeu), pour des capacités réduites de 10,8% (-38,9% pour le fret en soute, partiellement compensées par une augmentation de 29,7% des capacités des avions dédiés au cargo). Les tendances sont encourageantes, avec des stocks à reconstituer aux Etats-Unis, un bon niveau de confiance économique et une comparaison plus favorable avec le fret maritime.



(Photo © Paris Aéroport) Copyright © 2021 ALERTAVIA / Le Journal de l’Aviation - Tous droits réservés. Toute reproduction, totale ou partielle et sous quelque forme ou support que ce soit, est interdite sans autorisation écrite spécifique du Journal de l’Aviation. Une sélection d'infos récentes IL Y A 1 HEURE Airbus enregistre des résultats solides pour le premier semestre et officialise l'A350F

Airbus a enregistré un chiffre d'affaires de 24,6 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 30% par rapport à ... IL Y A 2 HEURES Condor lance l'Airbus A330neo en Allemagne

Condor a annoncé qu'elle avait choisi l'A330-900 pour le renouvellement de sa flotte long-courrier. La compagnie va acquérir sept appareils ... IL Y A 21 HEURES Boeing redevient bénéficiaire au deuxième trimestre

Boeing a enregistré un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars, en hausse de 44%, au deuxième trimestre. Surtout, son ... 27 JUIL. 2021 Air Austral réceptionne son 1er Airbus A220

Air Austral a reçu le tout premier des trois Airbus A220 qu'elle attend, devenant la première compagnie française à intégrer ... 26 JUIL. 2021 Le premier Airbus A220 d'Air France se dévoile

Le tout premier Airbus A220-300 d'Air France est sorti du hangar de peinture de Mirabel, peint aux couleurs de la ... Cette sélection d'infos est issue de la rubrique ALERTAVIA. Les abonnés du Journal de l'Aviation ont accès à un nombre beaucoup plus important d'actualités chaque jour. Pour en savoir plus, découvrez nos différentes formules d'abonnement. Découvrir nos offres