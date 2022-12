L'IATA constate une augmentation de 25 % des fonds bloqués en six mois

L'IATA indique que le montant des fonds bloqués de compagnies aériennes a augmenté de 25 % sur les six derniers mois. Les compagnies n'ont ainsi pas réussi à rapatrier 394 millions de dollars de ventes, portant le montant total des fonds bloqués à près de 2 milliards de dollars.



Vingt-sept pays sont concernés, en tête desquels se trouvent le Nigeria (551 millions de dollars bloqués), le Pakistan (225 millions), le Bangladesh (208 millions), le Liban (144 millions) et l'Algérie (140 millions).



A cela s'ajoute le cas particulier du Venezuela. Quelque 3,8 milliards de dollars sont bloqués depuis 2016 dans le pays sans qu'aucun accord puisse être signé avec les autorités pour les rapatrier. De ce fait, la connectivité s'est effondrée (-62 %) et seules quelques compagnies continuent de desservir le pays, en se concentrant sur les ventes réalisées à l'étranger. L'IATA souligne que le Venezuela compte sur le tourisme pour relancer son économie après la pandémie mais que cette stratégie serait plus efficace si le litige était réglé et que des garanties étaient données aux compagnies.



En ce qui concerne le Nigeria, l'IATA explique que les blocages de fonds ont débuté en mars 2020, avec une crise monétaire. Cependant, des discussions sont engagées avec les compagnies aériennes concernées pour tenter de débloquer la situation. Environ 120 millions de dollars ont déjà pu être rapatriés et les autorités ont promis un nouveau déblocage à la fin de l'année.