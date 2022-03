L'héliport de Paris rebaptisé en l'honneur du général Valérie André

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, l'héliport de Paris sera rebaptisé « Héliport Paris - Issy-les-Moulineaux Valérie André ». Une cérémonie aura lieu le 8 mars et une plaque commémorative sera apposée.



Valérie André a été la première femme nommée général en France. Pilote d'avion et d'hélicoptère, parachutiste et médecin-chirurgienne, elle a également été la première femme au monde à piloter des hélicoptères en mission de guerre (en Indochine dans les années 50), la première femme militaire élevée à la dignité de Grand'Croix dans l'Ordre national du mérite, ainsi que Grand'Croix de la Légion d'honneur.



Elle a également participé à la création de l'Académie de l'air et de l'espace.



Elle fêtera cette année, en avril, ses cent ans.



(Photo © Ville d'Issy-les-Moulineaux)