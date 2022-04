L'hélicoptère Super Puma au service de l'US Navy

Des hélicoptères H225 au service des bâtiments de la marine américaine. L'opérateur texan Air Center Helicopters vient de remporter un contrat pluriannuel avec l'US Navy pour fournir des services de transport et de ravitaillement pour ses navires.



Il s'agit d'un contrat annuel à valeur fixe de l'ordre de 11,68 millions de dollars, renouvelable jusqu'en 2026, soit pouvant aller jusqu'à une valeur totale de près de 59 millions de dollars.



L'opérateur devra effectuer des missions à tout moment, de jour comme de nuit, et être capable d'exécuter toutes les missions en état de guerre, dans le cadre d'opérations guerrières, de troubles civils, de piraterie, de catastrophe naturelle ou dans d'autres milieux hostiles.



Basé à Burleson, près de Fort Worth, Air Center Helicopters est l'un des plus importants opérateurs d'hélicoptères Super Puma d'Airbus, avec plus d'une vingtaine d'exemplaires en service (AS332L1, EC225LP et H225). Ces appareils sont utilisés pour des missions diverses (missions commerciales, lutte contre les incendies, missions SAR, transport médical, missions spéciales en Afrique, mais aussi pour des missions de récupérations de capsules/astronautes en mer pour Boeing, la NASA et SpaceX...).



Air Center Helicopters est également spécialisé dans le ravitaillement vertical (VERTREP), une part importante de ses effectifs étant d'anciens militaires.



(Photo © Air Center Helicopters)