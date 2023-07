L'hélicoptère H175 d'Airbus Helicopters est certifié en Chine

Le H175 d'Airbus, hélicoptère multirôle de la catégorie des 7 tonnes, vient de décrocher sa certification de l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC), ouvrant la voie aux premières livraisons dans l'Empire du Milieu.



Airbus Helicopters a précisé que 4 H175 seront livrés à des clients chinois au cours de l'année.



« La certification chinoise du H175 est une autre grande réussite dans le cadre du partenariat fructueux continu entre Airbus Helicopters et l'industrie chinoise des hélicoptères », a déclaré Bruno Even, le PDG de l'hélicoptériste européen.



Entré en service en décembre 2014, le H175 a depuis été livré à 53 exemplaires dans 13 pays, des machines qui totalisent plus de 185 000 heures de vol accumulées.



À noter qu'une version dérivée du H175 est également certifiée en Chine depuis l'année dernière. Il s'agit de l'AC352 d'Avicopter, version chinoise du H175 co-développée par AVIC (Aviation Industry Corporation of China) et motorisée par deux turbines WZ16 (également dénommées Ardiden 3C en Europe). Cette motorisation a été développée par Safran Helicopter Engines avec Harbin Dongan Engine et le Hunan Aerospace Propulsion Research Institute (HAPRI) - tous deux membres d'Aero Engine Corporation of China (AECC).



(Photo © Airbus Helicopters)