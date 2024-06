L'hélicoptère H160 d'Airbus très bientôt en service au Canada

L'opérateur canadien Chartright Air Group a pris livraison d'un ACH160, le premier au Canada, un hélicoptère en configuration VIP qui entrera en service dans les toutes prochaines semaines. Il s'agit par ailleurs du premier ACH160 livré en Amérique du Nord.



Le nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage d'Airbus Helicopters avait décroché sa certification de Transports Canada, Aviation Civile (TCAC) en décembre dernier. Concernant l'ACH160 d'Airbus Corporate Helicopters, plus d'une dizaine d'exemplaires sont aujourd'hui en service dans le monde, représentant 1500 heures de vol cumulées. Airbus Helicopters avait vendu 9 ACH160 l'année dernière.



Le groupe canadien Chartright est spécialisé dans l'aviation d'affaires. Il propose des services d'affrètement, de gestion de location d'appareils, des FBO et des services de maintenance. Sa base principale se situe à Toronto Pearson, avec une forte présence dans la région du Grand Toronto, mais aussi à Montréal, à Vancouver, à Calgary et à Fort Lauderdale (Floride).



(Photo © Airbus Corporate Helicopters)