L'hélicoptère H135 d'Airbus entre pour la 1ère fois dans l'Aviation royale canadienne

Airbus Helicopters a remporté un contrat historique de la part de SkyAlyne, coentreprise formée par CAE et KF Aerospace, pour fournir à la l'Aviation royale canadienne (ARC) un total de 19 hélicoptères H135. Ces hélicoptères viendront former la prochaine génération de pilotes de l'ARC.



Ce contrat s'inscrit dans le cadre du programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FPNA) et marque le fait que des hélicoptères Airbus seront utilisés pour la première fois au sein des Forces armées canadiennes.



Les hélicoptères biturbines seront assemblés et livrés depuis l'usine d'Airbus Helicopters située à Fort Érié, en Ontario (Canada). Ils seront personnalisés avec plusieurs certificats de type supplémentaires développés au Canada, comprenant des modifications de la suite avionique et des systèmes de communication, ainsi qu'un développement spécifique dans le cockpit. Les livraisons devraient débuter au cours de la première moitié de 2026.



L'accord comprend l'acquisition des H135 et un package de soutien et de services, ainsi que le soutien au développement d'une solution de formation au sol et un soutien d'ingénierie avancé pour la mise en service.



Les futurs H135 de l'ARC s'ajouteront à d'autres appareils Airbus actuellement en service au sein de la défense canadienne, tels que l'Airbus 310 (CC150 Polaris), l'Airbus A330 MRTT (CC330 Husky) et l'Airbus C295 (CC295 Kingfisher).



Le programme FPNA est un contrat complet de formation et de soutien en service qui comprend l'ensemble de l'instruction en classe, la formation sur simulateur et en vol, ainsi que de nombreuses activités de soutien sur site et des services d'infrastructure.



(Photo © Airbus Helicopters)