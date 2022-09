L'ex-porte-avions Foch fait des ronds dans l'eau

La coque du porte-avions brésilien São Paulo, ancien « Foch » vendu par la France en l'an 2000 revient à Rio de Janeiro après avoir été remorqué plus de 200 jours dans l'Océan Atlantique.



La Turquie a en effet décidé de refuser de démanteler le navire le 26 août dernier alors qu'il se trouvait au large des côtes marocaines, en route vers le port turc d'Aliaaa, près d'Izmir.



Ankara juge en effet la documentation concernant les matières dangereuses présentes à bord insuffisante, notamment sur la quantité d'amiante. La coque du São Paulo avait été cédé au chantier naval Sök Denizcilik l'année dernière.



Le porte-avions français Clemenceau avait quant à lui été démantelé au Royaume-Uni entre 2009 et 2010.



(Photo © Marinha do Brasil)