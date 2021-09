L'Europe veut rétablir des restrictions sur les voyages vers les Etats-Unis

Le Conseil européen a retiré cinq pays et un territoire de la liste des pays vers lesquels les restrictions de voyage peuvent être levées. Cela concerne Israël, le Kosovo, le Liban, le Monténégro, la République de Macédoine du Nord et les Etats-Unis.



Ces destinations devraient donc de nouveau sujettes à des restrictions de déplacement.



Le Conseil européen rappelle toutefois que ces recommandations ne représentent pas une contrainte juridique et que la décision finale revient aux Etats membre. Ceux-ci peuvent toujours choisir de lever les restrictions temporaires sur les voyages non essentiels vers l'UE pour les voyageurs entièrement vaccinés. Mais elles permettent de coordonner la politique entre les pays de l'UE.



Cette décision a été prise après l'étude de la situation épidémiologique et de la réponse globale à la covid-19. La réciprocité doit également être prise en compte au cas par cas.