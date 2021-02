L'Europe révise de nouveau la règle sur l'utilisation des créneaux aéroportuaires

Le Parlement européen a actualisé la règle sur l'utilisation des créneaux aéroportuaires sur les aéroports européens à compter du 27 mars et pour la saison été IATA.



Si elles souhaitent conserver leurs créneaux pour la saison suivante, les compagnies aériennes devront les utiliser à 50%, au lieu des 80% requis avant la pandémie. Le Parlement s'est basé sur les prévisions d'Eurocontrol, qui table sur un trafic réduit de moitié par rapport à l'été 2019.



Depuis mars 2020, cette règle d'utilisation est suspendue afin d'éviter les vols fantômes mais cette suspension expire fin mars.



Le Parlement permettra par ailleurs à la Commission européenne d'étendre ou non ses règles à d'autres saisons et d'ajuster le taux d'utilisation en fonction de l'évolution du trafic. Le Conseil doit encore valider cette décision.



A4E - à l'exception de Ryanair - a déjà salué la décision, tout en soulignant l'urgence de son application et la nécessité d'assurer une réciprocité avec les pays hors UE.