L'Eurodrone bénéficiera des outils de la transformation numérique DDMS d'Airbus

Guillaume Faury, le Président exécutif d'Airbus, l'a annoncé furtivement lors de la présentation des résultats annuels du groupe aéronautique européen le 17 février.



Alors que les quatre pays participants au programme (France, Italie, Allemagne et Espagne) ont désormais tous donné leur feu vert pour son financement et que sa contractualisation par les gouvernements s'annonce imminente, le futur drone MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System) européen va profiter du processus de transformation numérique d'Airbus pour son développement et sa production.



« Ce sera le premier de nos produits à être entièrement conçu et développé dès le départ avec nos DDMS » a ainsi déclaré Guillaume Faury.



Le projet DDMS (pour Digital Design, Manufacturing & Services) a commencé à être mis en place par Airbus en 2018 afin de pouvoir disposer d'une véritable continuité numérique au sein du groupe. Il vise notamment à accélérer les processus d'industrialisation des nouveaux programmes d'Airbus, réduisant dans le même temps les coûts associés et les défauts de qualité.



Le programme MALE RPAS comprendra initialement vingt systèmes complets (chacun comportant 3 drones de surveillances et deux stations de contrôle) qui seront livrés aux pays partenaires : la France (4 systèmes), l'Allemagne (7 systèmes), l'Italie (5 systèmes) et maintenant l'Espagne (4 systèmes). La France prévoit cependant d'acquérir jusqu'à 8 systèmes.



