L'Etat suédois convertit les dettes de SAS en actions

SAS a salué l'accord du gouvernement suédois de convertir les dettes qu'elle a envers lui en actions. Ces dettes (facilités hybrides et prêts) ont une valeur de plus de 380 millions d'euros et s'inscrivent dans une demande de la compagnie de convertir 1,9 milliard d'euros de dettes en actions.



Elle souligne que cela représente une étape importante dans la réussite de son plan de restructuration SAS Forward.



Le gouvernement a en revanche souligné qu'il n'injecterait pas de fonds supplémentaires dans la compagnie.



Cette décision doit encore être approuvée par le parlement suédois et par la Commission européenne.



