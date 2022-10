L'Espagne va évaluer les capacités opérationnelles du SCAF pour sa propre défense

Le ministère de la Défense espagnol a lancé une étude de concept d'utilisation du Système de Combat Aérien du Futur (SCAF) pour ses propres besoins le 28 septembre, avec des contrats attribués à chacun des grands acteurs industriels du pays impliqués dans le programme.



Il s'agit de définir le Concept des opérations (CONOPS) en collaboration avec Indra, Airbus SAU, ITP Aero et le consortium SATNUS (GMV, Sener et Tecnobit). Cette initiative vise « à définir le programme NGWS/SCAF dans ses prochaines étapes de maturation technologique et de développement de démonstrateur ». Selon le ministère de la Défense espagnol, ces contrats vont ainsi « étudier les évolutions possibles des défis de la Défense nationale, dans la domaine de la responsabilité de l'Ejército del Aire, et détailler les solutions possibles pour y faire face ». Sont concernés le NGF, ses effecteurs déportés et son environnement opérationnel.



Cette étude de concept d'utilisation vient aussi à point nommé dans le contexte du désaccord interminable entre Dassault Aviation et Airbus Defence & Space sur le partage des tâches, alors que les forces armées espagnoles se montre toujours particulièrement intéressées par la solution F-35 de Lockheed Martin, aussi bien pour les besoins de l'armée de l'air espagnole que pour sa marine, en particulier sur le sujet du remplacement des AV-8B Harrier II de l'Armada espagnole.



L'Espagne participe industriellement au programme SCAF, aux côtes de la France et de l'Allemagne, avec une participation de 2,5 milliards d'euros jusqu'en 2027. En attendant, l'Espagne est en train de moderniser sa flotte actuelle d'Eurofighter (3 tranches) au même titre que ceux présents en Grande-Bretagne, en l'Italie et en Allemagne.



(Photo © Ministerio de Defensa)