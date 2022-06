L'Espagne tient son deuxième futur A330 MRTT

L'Ejército del Aire espagnol a réceptionné son deuxième Airbus A330-200 le 31 mai sur la base aérienne de Torrejón, près de Madrid. Cet appareil sera, comme le premier reçu en novembre dernier, utilisé initialement comme un appareil de transport conventionnel (jusqu'à 288 passagers et 35 tonnes de fret en soute) avant sa transformation en A330 MRTT.



Le gouvernement espagnol avait en effet décidé de racheter trois des douze A330-200 de la compagnie aérienne Iberia en 2020, des appareils qui avaient été immobilisés avec la pandémie faute de trafic sur les Amériques. Ces appareils seront transformés en avion de transport multirôle par Airbus à Getafe entre 2024 et 2025, à l'instar des trois A330 de l'escadron de transport 3/60 « Estérel » en France qui seront ensuite convertis en MRTT à partir de 2025.



À noter que l'Ejército del Aire vient également de réceptionner un nouvel Airbus A400M la semaine dernière, son douzième exemplaire sur les 27 appareils commandés via l'OCCAR. L'Espagne ne prévoit cependant de n'en aligner que 14, le sort des 13 appareils restant étant encore particulièrement nébuleux.



(Photo © Ejército del Aire)