L'Espagne opte pour les turbines PW206B3 de Pratt & Whitney Canada pour équiper ses 36 nouveaux hélicoptères H135 d'Airbus

Pratt & Whitney Canada annonce que son moteur PW206B3 a été choisi par le gouvernement espagnol pour équiper les 36 hélicoptères biturbines H135 d'Airbus commandés dans le cadre d'un programme d'acquisition pour la Force aérienne et la Marine espagnoles, la Police nationale et la Garde civile.



« Il s'agit de la troisième variante du moteur PW206B, conçue pour équiper les modèles successifs du H135, l'un des hélicoptères bimoteurs légers les plus populaires sur le marché, utilisé dans des applications militaires et civiles depuis plus de 25 ans, a déclaré Nicolas Chabée, vice-président, Ventes et marketing, Hélicoptères de Pratt & Whitney Canada.



Les ministères espagnols de la Défense et de l'Intérieur avaient confirmé fin décembre une commande auprès d'Airbus Helicopters portant sur 36 nouveaux hélicoptères H135. Ce contrat avait été annoncé par le gouvernement espagnol en juin et en novembre derniers, avec une enveloppe budgétaire allouée de 310 millions d'euros.



Le ministère de la Défense recevra 18 hélicoptères qui seront exploités par l'armée de l'air et la marine tandis que le ministère de l'Intérieur prendra également livraison de 18 hélicoptères qui seront exploités par la police nationale et la Guardia Civil. Les livraisons commenceront dès le second semestre 2022. La marine espagnole et à l'armée de l'air espagnole seront de fait de nouveaux utilisateurs du H135.



A noter que les actuels H135 de l'armée de terre espagnole sont motorisés par des Arrius 2B2 de Safran Helicopter Engines.



(Photo © Pratt & Whitney Canada)