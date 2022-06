L'Espagne confirme l'achat de 20 nouveaux Eurofighter à Airbus

Le projet « Faucon » (Halcón en espagnol) est désormais une réalité. NETMA, l'Agence de l'OTAN assurant la gestion des Eurofighter & Tornado, vient de signer lors du salon ILA à Berlin le contrat d'acquisitions des 20 nouveaux avions de combat Eurofighter destinés à l'Ejército del Aire en Espagne.



Ce contrat concerne 16 avions monoplaces et 4 biplaces, tous livrés à partir de 2026 dans la dernière configuration du chasseur multirôle européen (Tranche 4 « Quadriga ») et notamment avec un radar à antenne active E-Scan.



L'Espagne disposera alors d'un total de 90 Eurofighter (dénomination C.16 au sein de l'Ejército del Aire) et pourra ainsi se séparer de ses F-18 basés dans les îles Canaries (Ala 46 à Gando, sur la Grande Canarie).



Madrid avait autorisé l'acquisition des 20 nouveaux chasseurs d'Airbus DS en décembre dernier, un contrat alors valorisé à 2,043 milliards d'euros (avec les moteurs associés, un simulateur et les équipements de soutien). Le gouvernement espagnol s'était prononcé en faveur de l'achat de nouveaux Eurofighter quelques mois plus tôt, souhaitant démentir les rumeurs d'acquisition de F-35, en particulier pour le remplacement des AV-8B Harrier II de l'Armada espagnole.



Pour rappel, l'Espagne est également en train de moderniser sa flotte actuelle d'Eurofighter (3 tranches) au même titre que ceux présents en Grande-Bretagne, en l'Italie et en Allemagne.



