L'Espagne commande 16 C295 en configuration de patrouille maritime à Airbus

Le ministère de la Défense espagnol a décidé d'acquérir seize C295 auprès d'Airbus, des appareils qui seront livrés en configuration de patrouille et de surveillance maritimes (MPA et MSA). Assemblés à Séville, ils ont une valeur frôlant 1,7 milliard d'euros. Le contrat comprend également des systèmes de formation (simulateur de vol complet et simulateur de système de mission) et des services de soutien logistique.



Le ministère souhaite ainsi augmenter les capacités de lutte anti-sous-marine de son armée de l'air et de l'espace, mais également renforcer les capacités de ses unités de surveillance, reconnaissance et sauvetage.



Le C295 MPA reprendra les missions de la flotte de P-3 Orion, qui a été retirée du service fin 2022. Airbus précise que cette version du C295 est celle ayant la configuration de mission la plus complexe à ce jour. Le C295 MPA sera en effet équipé pour effectuer des missions de lutte anti-sous-marine et anti-surface, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance mais pourra également transporter des armements. Il sera surtout très connecté, capable de fonctionner en mode collaboratif avec d'autres plateformes et de devenir un centre de commandement et de contrôle volant.



Le C295 MSA remplacera quant à lui les CN-235 VIGMA, en service depuis 2008. Equipé pour des opérations maritimes et terrestres (lutte contre la contrebande, l'immigration illégale et le trafic de stupéfiants), il pourra réaliser des missions de recherche et de sauvetage.



(Photo © Airbus)