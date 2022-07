L'équipementier AIM Altitude forcé de changer d'actionnaire en urgence à cause de ses difficultés financières

L'équipementier britannique AIM Altitude, passée sous le giron d'Aviation Industry Corporation of China (AVIC) en 2016, a été placé sous administration judiciaire cette semaine en urgence puis revendu dans la foulée à ACS UK (AVIC Cabin Systems), une autre filiale d'AVIC, en raison de ses graves difficultés financières.



Le spécialiste britannique des produits d'aménagement intérieurs pour l'aviation commerciale (galleys, sièges, bars...) et les hélicoptères emploie près de 600 salariés sur son site implanté sur l'aéroport de Bournemouth.



« Tous les employés existants ont été transférés à ACS UK selon les mêmes termes et conditions qu'auparavant et ACS UK continuera de respecter les calendriers de livraison des programmes identifiés » annonce AIM Altitude. Par ailleurs, l'équipementier britannique annonce que son carnet de commandes est plein et que cette transaction va lui permettre de s'assurer que les programmes se poursuivent auprès de ses clients.



Selon AIM Altitude, l'entreprise n'était plus viable sous son ancienne forme. Elle avait enregistré d'importantes pertes en 2020 (162,2 millions de livres sterling) mais son activité était déficitaire avant même le déclenchement de la pandémie.



L'équipementier va désormais se concentrer sur la conception et la fabrication de monuments les plus rémunérateurs, ainsi que sur la prise en charge de produits déjà installés.



(© AIM Altitude)