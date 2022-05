L'équipage extraordinaire de Rêves de gosse décolle

C'est aujourd'hui que décolle l'« équipage extraordinaire » de Rêves de gosse, dans le cadre du tour 2022 de l'association qui débute à Dole. Baptisé « l'oreille en coin », en référence à une ancienne émission de radio, il est composé du journaliste Frédéric Beniada et de son élève Henri Corderoy du Tiers, un pilote sourd.



Avec cet équipage extraordinaire, l'idéal de Rêves de gosse prend une autre dimension et rend encore plus réel le message porté par l'association : le handicap ne doit pas exclure. Voir un pilote sourd à l'oeuvre démontre que les « enfants extraordinaires » ne doivent pas renoncer à leurs rêves et peuvent vivre avec les « enfants ordinaires ».



En effet, l'aviation a fait partie des rêves d'Henri dès sa plus tendre enfance et il a surmonté tous les obstacles pour obtenir sa licence PPL-A, devenant notamment le premier sourd breveté pilote d'ULM en France en 1986. Aujourd'hui, il compte plus de 2 500 heures de vols à son actif et s'implique dans les travaux de FANS4ALL, dirige l'école ULM qu'il a créée à Coulommiers et participe à différents événements aériens.



Il continue également de piloter à Toussus-le-Noble avec Frédéric Beniada, « son oreille ». Le problème que pourrait poser la communication en vol est réglé par l'utilisation d'une ardoise, mais il leur arrive également de voler sans radio, la tour communiquant alors par signaux lumineux et avec un code transpondeur dédié. Leur complicité est telle qu'il leur suffit même désormais d'un regard pour se comprendre - Frédéric Beniada cligne de l'oeil gauche ou droit pour indiquer la piste en service à Toussus-le-Noble.



Désireux de montrer aussi que l'aviation est consciente des enjeux environnementaux actuels, cet équipage extraordinaire a choisi d'utiliser un Diamond DA40 de l'altiport de Megève, plus propre et plus silencieux que les anciens Cessna.



(Photo © Frédéric Beniada)