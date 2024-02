JetBlue a révélé que l'entrepreneur Carl Icahn avait acquis une participation de 9,91 % dans son capital, pour un montant de près de 120 millions de dollars.



L'acquisition s'est faite progressivement depuis le début de l'année, par de multiples prises de participation de plusieurs entités liées à l'homme d'affaires américain.



JetBlue explique que Carl Icahn estime que ses actions sont actuellement « sous-évaluées et représentent une opportunité d'investissement attrayante ». Des discussions sont en cours au sujet d'une potentielle représentation au conseil d'administration.



Ces mouvements interviennent alors que la justice américaine s'est opposée au projet de fusion entre les compagnies américaines JetBlue et Spirit Airlines, et qu'un appel est en cours.



