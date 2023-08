L'entrée en service du Boeing 737-7 est attendue pour 2024 alors que tarde la reprise des livraisons de MAX en Chine

Boeing continue de viser 2023 pour faire certifier son 737-7 par la FAA mais n'escompte plus une entrée en service avant 2014.



Les objectifs calendaires pour la version la plus capacitaire, le MAX 10, ne changent pas : la certification est attendue pour 2023 pour une mise en service à partir de l'année prochaine.



Boeing a également fait un point d'étape sur la situation du 737 MAX en Chine. L'avionneur indique que quasiment toute la flotte est de nouveau en service et qu'une nouvelle étape a été franchie vers la reprise des livraisons dans le pays, bien que l'incertitude subsiste quant à l'horizon du feu vert du gouvernement chinois à cette reprise.



L'inventaire de 737 MAX non livré continue de baisser et compte désormais 220 appareils, dont 85 sont destinés à des compagnies chinoises et 55 leur étaient également destinés mais ont été modifiés pour intégrer d'autres opérateurs. L'essentiel de l'inventaire devrait être écoulé à la fin de l'année 2024.



Le programme 737 MAX est par ailleurs toujours en train d'augmenter ses cadences de production pour passer de 31 à 38 appareils produits par mois, malgré les difficultés rencontrées dans la chaîne d'approvisionnement.



En revanche, Boeing met en garde : « S'il reste impossible de livrer des 737 en Chine durant une période prolongée, et/ou si l'entrée en service du 777X, du 737-7 et/ou du 737-10 est encore retardée, nous pourrions subir des réductions du carnet de commandes et/ou des annulations de commandes importantes. »



(Photo © Boeing)