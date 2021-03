L'entité de Liebherr-Aerospace en Chine célèbre sa 20 000e réparation de composant

Liebherr-Aerospace a annoncé que ses installations à Shanghai avaient livré leur 20 000e composant aéronautique réparé, avec le retour d'une vanne de régulation pour un Airbus A320.



L'équipementier franco-allemand rappelle qu'il investit depuis cinq ans en Chine pour élargir ses services de maintenance de systèmes d'air sur Airbus, Bombardier et Embraer.



Par ailleurs, une gamme de services de maintenance de composants dédiée a été lancée pour l'ARJ21 de COMAC.



L'atelier MRO de Shanghai, ouvert en 2016, rassemble techniciens de réparation, ingénieurs, agents de certification et instructeurs en réparation et s'appuie sur les centres d'excellence de Toulouse et Lindenberg. En cinq ans, il a plus que triplé le nombre d'unités réparées.



