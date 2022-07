L'ENAC s'appuie sur Green Aerolease pour se doter de deux Vélis Electro de Pipistrel

L'ENAC (École nationale de l'aviation civile) a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec Green Aerolease pour louer des avions électriques. Deux Vélis Electro de Pipistrel vont ainsi intégrer la flotte d'entraînement de l'école dès le mois de juillet.



Les appareils seront initialement basés à Carcassonne et seront mis à la disposition des stagiaires élèves pilotes de ligne dès l'automne pour les 10 heures de formation du début de leur cursus. Par la suite, ils seront également déployés au Muret pour les stagiaires en formation PPL et LAPL.



L'ENAC rappelle que le Vélis Electro est actuellement le seul avion électrique certifié par l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA).



Green Aerolease souligne quant à elle qu'elle compte une trentaine d'avions électriques en service en France et en Europe, flotte avec laquelle plus de 2 000 heures de vol ont été réalisées sur un an. La société de leasing propose des services de location « clef en main », comprenant la mise à disposition de l'avion et de son chargeur, l'assurance, la maintenance et le suivi de navigabilité.



(Photo © Green Aerolease)