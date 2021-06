L'Embraer E190-E2 autorisé à atterrir à London City

Embraer a annoncé que l'EASA avait certifié l'E190-E2 pour les approches en pente raide. L'appareil est donc notamment autorisé à atterrir à l'aéroport London City.



La certification a été octroyée le 11 mai. Elle reconnaît la capacité de l'appareil à réaliser des approches à forte pente (jusqu'à 5,5 degrés) et à atterrir sur des pistes courtes, grâce à une mise à jour spéciale du logiciel et l'installation d'un switch correspondant sur le panneau de contrôle du cockpit.



Elle reconnaît également l'empreinte sonore réduite de l'E190-E2, une nécessité pour opérer sur la plateforme située au coeur de Londres. Embraer affirme que son E190-E2 sera le seul à London City à respecter le chapitre 14 de la régulation OACI et qu'il réduira les nuisances sonores de 63% par rapport à un E190-E1.



L'avionneur brésilien souligne également que ses appareils représentent 70% des mouvements de l'aéroport londonien.



(Photo © Embraer)