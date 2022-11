L'Eco Caravan d'Ampaire réalise son premier vol

Ampaire a réalisé le premier vol de l'Eco Caravan, un Cessna Grand Caravan modifié et doté d'un système de propulsion hybride-électrique complètement intégré. Celui-ci a duré 33 minutes, durant lesquelles des vérifications ont été faites sur le système de propulsion.



Le pilote aux commandes, Elliot Seguin, a porté l'appareil à une altitude de 3 500 pieds à pleine puissance, en combinant la puissance du moteur à combustion et du moteur électrique. Il a ensuite ramené les gaz à un régime de croisière, réduisant la charge sur les deux sources d'énergie. Il a passé environ 20 minutes à tester différents réglages de puissance tout en étudiant les températures et autres relevés avant d'effectuer une descente et une approche finale vers Camarillo à faible puissance, comme le décrit Ampaire.



La société promet une réduction des émissions de l'appareil pouvant atteindre 70%, voire quasiment 100% avec l'utilisation de carburant durable d'aviation. Quant aux coûts opérationnels, ils pourraient être réduits de 25 % à 40 % en fonction des réseaux. Ampaire affirme également que l'Eco Caravan aura une autonomie équivalente voire accrue par rapport au Grand Caravan (à plus de 1 000 miles).



La configuration choisie pour le système de propulsion permet à l'appareil de recharger ses batteries au sol et en vol, une option essentielle pour les premières années d'exploitation, où l'infrastructure au sol sera très limitée. Ampaire souligne qu'elle pourra être adaptée à des appareils régionaux plus gros puis à des monocouloirs, dans le cadre d'une approche de développement par blocs en augmentant la puissance du système progressivement.



Avec l'appui tout récent de KLM, Ampaire travaille avec la FAA à la certification de l'Eco Caravan en 2024, sous un certificat de type supplémentaire (STC).



(Photo © Ampaire)