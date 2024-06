La Commission européenne a confié à l'agence européenne pour la sécurité aérienne (EASA) le soin de créer un réseau d'experts en émissions autres que CO2 (Aviation Non-CO2 Experts Network - ANCEN). Il sera chargé de favoriser une approche coordonnée entre un large éventail de parties prenantes (la recherche, l'industrie, les régulateurs et les décideurs politiques), afin de fournir des conseils techniques objectifs, opportuns, consensuels et crédibles. Leur travail permettra d'éclairer les discussions politiques sur la mise en oeuvre d'actions efficaces en Europe et dans le monde pour atténuer l'impact de l'aviation sur le climat.



(Photo © EASA)