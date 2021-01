L'EASA et la CAA autorisent le retour en vol du Boeing 737 MAX

L'EASA a publié la directive de navigabilité autorisant le Boeing 737 MAX à reprendre du service sur le territoire européen. La CAA, l'agence de sécurité aérienne britannique, a pris la même décision, sur la base du travail réalisé par l'agence européenne, qui a agit en tant qu'agent technique pour elle. L'appareil était immobilisé depuis mars 2011.



Comme la FAA, l'ANAC et Transports Canada avant elle, l'agence européenne de sécurité aérienne a mis des conditions à tout retour en vol, notamment des mises à jour logicielles, des travaux électriques, une mise à jour du manuel d'exploitation et une révision de la formation des pilotes.



Comme Transports Canada, elle a également pris des mesures supplémentaires par rapport à la FAA. Elle autorise ainsi les équipages à intervenir pour arrêter un vibreur de manche activé par erreur par le système et a introduit une interdiction qui devrait rester temporaire sur certains types d'atterrissage de haute précision.



Intervenant devant la commission transport du Parlement européen, Patrick Ky, le directeur général de l'EASA, avait annoncé que l'agence se reposerait désormais moins sur la FAA pour la certification des futurs produits américains et augmenterait les examens qu'elle ferait elle-même en définissant en interne les aspects critiques en termes de sécurité.



(Photo © Boeing)