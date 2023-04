L'EASA délivre son permis de vol à Aura Aero pour son Integral S

Aura Aero indique avoir reçu son « permit to fly » de la part de l'EASA (agence européenne de la sécurité aérienne) pour Integral S, son avion biplace à capacité voltige à trois trains (et moteur thermique).



Doté des conditions de l'agence pour réaliser son vol inaugural, l'avionneur attend désormais l'autorisation de la DGAC (Direction générale de l'aviation civile).



Le premier vol, qui lancera la campagne d'essais, est attendu dans les prochaines semaines.



Aura Aero indique par ailleurs qu'un deuxième Integral R (biplace à capacité voltige avec train classique et moteur thermique) rejoindra les essais en vol au cours du printemps.



(Photo © Aura Aero)