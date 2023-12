L'EASA choisit Florian Guillermet comme futur directeur exécutif

Le conseil d'administration de l'EASA a nommé Florian Guillermet comme futur directeur exécutif. L'actuel directeur de la DSNA (direction des services de la navigation aérienne française) va devoir faire une présentation à la commission des transports et du tourisme du Parlement européen avant que puisse être émis un avis de nomination officielle. Celui-ci devrait être publié le 15 février. La date effective d'entrée en fonction reste encore à déterminer.



Il succédera à Luc Tytgat, qui occupe actuellement le poste de directeur exécutif par intérim depuis le 1er septembre 2023. Il avait lui-même succédé à Patrick Ky dont le mandat arrivait à expiration le 31 août, au bout de dix ans.



Ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique et titulaire d'un master spécialisé en gestion du transport aérien et en aéronautique, Florian Guillermet a plus de 26 ans d'expérience dans le domaine de l'aviation, en particulier dans la navigation aérienne et la gestion du trafic aérien. Après avoir débuté sa carrière à la DGAC et à Air France, il a intégré Eurocontrol en 2004 puis rejoint l'entreprise commune SESAR en 2012, dont il a été directeur exécutif de 2014 à 2021.



(Photo © EASA)