L'EASA certifie le revêtement AeroSHARK de Lufthansa Technik, permettant son déploiement

Lufthansa Technik et BASF ont obtenu le STC (Supplemental type certificate) de l'agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) pour leur revêtement AeroSHARK. Il s'applique aux Boeing 777-300ER et 777F.



La société de maintenance va ainsi pouvoir appliquer ce film, imitant les nervures microscopiques présentes sur la peau des requins pour améliorer les flux d'air et limiter la traînée de frottement, sur les flottes de 777 de Lufthansa Cargo et Swiss, ses clientes de lancement. Des applications sont déjà prévues à Francfort et Zurich pour le mois de janvier.



Lufthansa Technik rappelle que ce revêtement permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un vol d'environ 1 %. Sur un 777-300ER de Swiss, cela correspond à une économie de 400 tonnes de carburant par an. Sur un 777F de Lufthansa Cargo, ce sont 370 tonnes d'économisées.



D'abord testé sur un avion cargo, AeroSHARK vole depuis octobre sur des vols commerciaux, apposé sur le fuselage du 777-300ER immatriculé HB-JNH. L'appareil bénéficie d'un permis spécial délivré par l'autorité suisse de l'aviation.



Lufthansa Technik et BASF vont désormais travailler à adapter AeroSHARK à d'autres appareils et à de plus grandes surfaces. D'après des calculs préliminaire, une plus grande gouverture du fuselage permettrait de réduire la consommation de jusqu'à 3 %.



(Photo © Lufthansa Technik)