L'EASA approuve les intervalles étendus entre les grandes visites de maintenance des ATR

Les opérateurs d'ATR vont pouvoir améliorer encore la disponibilité de leur flotte. L'EASA vient d'approuver une extension des intervalles entre les grandes visites de maintenance (check C) pour toute la gamme de l'avionneur, quelle que soit la série des appareils. Ceux-ci vont être augmentés de 60%.



Désormais, les appareils couverts par la réglementation EASA pourront réaliser leurs visites de type C non plus toutes les 5 000 heures de vol mais toutes les 8 000 heures de vol. En plus de permettre une meilleure disponibilité des flottes, cette approbation permet aux opérateurs de réduire significativement leurs coûts d'entretien.



« En allongeant les intervalles entre ces visites de maintenance lourde, nous offrons à nos opérateurs la possibilité de générer davantage de revenus, puisqu'ils verront leurs avions voler jusqu'à trois jours de plus par an, grâce aux extensions obtenues à la fois pour les visites de type A et celles de type C », illustre David Brigante, directeur Support et services client d'ATR. Pour rappel, l'extension des intervalles entre les checks A avait été approuvée en février 2019 par l'EASA, permettant d'espacer ces visites de 750 heures de vol au lieu de 500 heures.



Avec le lancement officiel de la nouvelle série PW127XT avec Pratt & Whitney en novembre, ATR a également promis une augmentation de 40% du temps sous aile des moteurs des biturbopropulseurs, avec des intervalles de maintenance portés à 20 000 heures.



(Photo © ATR)