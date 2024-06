L'AW609 de Leonardo s'essaie au porte-aéronefs italien Cavour

Leonardo annonce avoir réalisé avec succès la première campagne d'essais en mer de son convertible AW609, effectuant notamment des approches et un appontage sur le porte-aéronefs Cavour de la Marina Militare, à une vingtaine de nautiques des côtes italiennes.



Ces essais étaient menés du 3 au 12 avril dernier par l'appareil AC4, « pleinement représentatif de la configuration finale de production ». Les procédures d'atterrissage et de décollage ont été effectuées dans plus de 15 conditions différentes (y compris pour les conditions de vent ), dont une approche directe et latérale, un atterrissage vertical, un décollage vertical et une sortie latérale.



Ces essais étaient conduits dans le cadre d'une collaboration entre Leonardo, la Marine italienne, l'Armée italienne et la Guardia di Finanza, visant à évaluer le potentiel de ce type d'appareil dans des missions de transport logistique et de surveillance maritime.



Leonardo a précisé qu'il allait maintenant lancer une évaluation et une analyse détaillées des données collectées pour mieux affiner les approches, voire conduire à de nouvelles améliorations sur son appareil à rotors basculants pour opérer dans l'environnement naval/embarqué. Le groupe aéronautique italien précise que le programme AW609 a accumulé plus de 1 900 heures de vol en Italie et aux États-Unis.



Attendue depuis plus d'une quinzaine d'années, la date de certification (civile) du « tiltrotor » n'est pas encore avancée. Sa mise en service pourrait intervenir en 2025.



(Photo © Leonardo)