L'autorité de l'aviation civile moldave ouvre une enquête sur Air Moldova

L'autorité d'aviation civile (CAA) moldave a annoncé l'ouverture d'une enquête sur Air Moldova.



Celle-ci intervient alors que la compagnie a annoncé le 21 avril qu'elle suspendait tous ses vols jusqu'au 25 avril en raison de ses difficultés financières - elle a par la suite annoncé pouvoir rétablir une partie de son programme de vols à partir du 23 avril. Elle doit par ailleurs engager des discussions avec de potentiels investisseurs dans les prochains jours pour établir un plan de sauvetage.



Elle avait déjà procédé à des annulations de vols pour la même raison plus tôt dans le mois.



La CAA indique qu'elle avait demandé à la compagnie dès novembre 2022 de présenter un plan d'action pour résoudre ses problèmes financiers. La demande étant restée sans suite, elle a lui a imposé une amende et a lancé une nouvelle inspection.



Aggravée par les conséquences de la guerre en Ukraine (suspension des vols vers la Russie, fermetures inopinées de l'espace aérien moldave), la situation financière d'Air Moldova la met dans l'incapacité de régler ses prestataires, notamment son assistance en escale et ses lessors. La CAA avait indiqué dès le 12 avril que « si la situation financière n'est pas redressée dans un proche avenir et si la flotte d'avions n'est pas suffisante pour fournir les services pour lesquels elle s'est engagée, la compagnie aérienne risque de voir son certificat de transporteur aérien suspendu. »



(Photo © Air Moldova)