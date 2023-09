L'autorité antitrust indienne approuve la fusion d'Air India et Vistara

La commission indienne pour la concurrence (CCI) a décidé d'approuver le projet de fusion entre Air India et Vistara (Tata SIA Airlines).



Celle-ci prévoit le rapprochement des deux compagnies et le maintien de la seule marque Air India, ainsi que l'acquisition d'actions supplémentaires dans la nouvelle entité par le groupe Singapore Airlines.



Annoncée en novembre 2022, la fusion devrait être finalisée en mars 2024.



Elle permettra au groupe Singapore Airlines de se renforcer sur le marché indien, l'un des plus dynamiques et des plus prometteurs du monde, et à Air India d'accélérer sa transformation et d'optimiser l'ensemble de ses opérations.



(Air India a révélé une nouvelle identité visuelle au début du mois d'août. Les nouvelles couleurs entreront en service en décembre prochain, avec la livraison du tout premier Airbus A350 de la compagnie. Image © Air India)