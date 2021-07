L'Arrano 1A de Safran Helicopter Engines certifié par la FAA

Safran Helicopter Engines annonce que son Arrano 1A, destiné au H160, a reçu sa certification de type de la FAA.



Le moteur était certifié en Europe par l'EASA depuis juin 2019.



« Maintenant certifié en France et aux Etats-Unis, l'Arrano est plus que jamais prêt pour l'entrée en service du H160 d'Airbus », a commenté Cyrille Ressejac-Duparc, directeur du programme.



Il rappelle que Safran Helicopter Engines travaille également avec Airbus et l'armée française sur le développement de la variante militaire - qui s'appellera Guépard au sein de l'armée.



Le nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage H160 est le successeur direct de la famille Dauphin. Il affiche une réduction de consommation en carburant de l'ordre de 15%.



(Photo © Safran - Adrien Daste)