L'armée de l'Air signe sa commande de huit Caracal avec Airbus Helicopters

La ministre des Armées Florence Parly s'est rendue à Marignane pour signer une commande de huit H225M avec Airbus Helicopters. Elle souligne que ce contrat pérennisera 960 emplois.



Les Caracal sont destinés à l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) et doivent être livrés en 2024 et 2025.



Le ministère indique que leur livraison permettra de remplacer les hélicoptères SA330 Puma, dont l'âge moyen est de 43 ans.



Cette commande, prévue dans la loi de programmation militaire, a été anticipée, ce qui avait été annoncé dans le cadre du plan de relance aéronautique en 2020.



(Photo © Airbus Helicopters)