L'armée de l'Air et de l'Espace reçoit son 12e Airbus A330 MRTT

L'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait réception son 12e A330 Phénix le 20 septembre.



L'appareil vient ainsi conclure les livraisons des A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) produits neuf par Airbus pour la 31e escadre aérienne de ravitaillement et de transport stratégiques, conformément à la Loi de programmation militaire 2019-2025.



Le nouvel exemplaire vient ainsi renforcer les moyens des Forces aériennes stratégiques (FAS) depuis la base 125 d'Istres.



Pour rappel, l'AAE aligne aussi trois Airbus A330-200 (un appareil neuf et deux de seconde main) opérés par l'escadron de transport 3/60 « Estérel ». Ces trois appareils seront ensuite convertis en A330 MRTT pour finir de constituer la flotte prévue de 15 Phénix pour l'AAE à l'horizon 2025.



La 31e escadre aérienne de ravitaillement et de transport stratégiques vient d'ailleurs d'intégrer l'Estérel et l'ensemble de ses effectifs sur Istres. La base aérienne concentrera l'ensemble des moyens de projections de l'AAE l'année prochaine, avec 100 000 militaires déployés par an (contre 30 000 aujourd'hui) et 9 000 tonnes de fret (2 000 à 4 000 tonnes aujourd'hui).



(Photo © AAE)