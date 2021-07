L'Armée de l'air commande neuf PC-21 de plus

Pilatus confirme avoir décroché une nouvelle commande de l'Armée de l'air et de l'espace portant sur 9 PC-21 supplémentaires.



La Direction générale de l'armement (DGA) a signé le contrat avec F-AIR 21 (Cognac Formation Aero SAS France, filiale de Babcock), l'avionneur suisse se positionnant comme le sous-traitant exclusif pour la fourniture des neuf PC-21 et autres systèmes de formation au sol et pièces de rechange.



Ces nouveaux PC-21 rejoindront la base aérienne de Cognac-Châteaubernard à partir de 2023, s'ajoutant aux 17 autres exemplaires acquis en 2017 et livrés à partir de 2018.



Les nouveaux avions d'entraînement des futurs pilotes de chasse viendront remplacer des Alphajet.



(Photo © Armée de l'air et de l'espace)