L'armée de l'air brésilienne tient ses deux futurs Airbus A330 MRTT

Les deux Airbus A330-200 récemment acquis par Force aérienne brésilienne (FAB) seront transformés par Airbus et livrés en configuration A330 MRTT à partir de 2024.



L'appel d'offres lancé en janvier par le gouvernement brésilien pour l'acquisition de deux Airbus A330-200 de seconde main pour les besoins de la Force aérienne brésilienne (FAB) est terminé.



Le Brésil opte donc bien pour l'acquisition de deux A330 MRTT plutôt que sur des Boeing 767 pour son programme d'avions ravitailleurs stratégiques KC-X3, des appareils qui devront être convertis par Airbus Defence & Space sur son site industriel de Getafe, près de Madrid (Espagne).



La Force aérienne brésilienne veut en effet se doter d'une capacité de transport plus importante que celle apportée par ses KC-390, notamment pour pouvoir projeter sa nouvelle flotte de chasseurs Gripen E/F. La FAB s'était en effet séparé de ses quatre vénérable Boeing KC-137 en 2013.



Les deux avions contractualisés par la FAB proviennent d'une proposition émanant de la compagnie aérienne brésilienne Azul. Il s'agit des appareils MSN 1492 (un appareil opéré directement par Azul jusqu'en juin) et MSN 1508 (un ancien appareil d'Avianca qui devait être opéré par Titan Airways et récemment mis aux enchères).



Les deux A330-200 sont motorisés par des Trent 700 de Rolls-Royce et ont été produits après le 1er janvier 2014, comme le stipulait l'appel d'offres, pour pouvoir être compatibles avec une transformation en A330 MRTT. Ces deux appareils ont été rachetés le 18 avril pour un montant de l'ordre de 80 millions de dollars et sont livrables à l'armée de l'air brésilienne dans les 90 jours et 150 jours respectivement. Ils porteront les immatriculations FAB 2901 et FAB 2902 et seront opérés par le deuxième Escadron du deuxième groupe de Transport de la FAB, basé sur l'aéroport international Galeão de Rio de Janeiro. La nouvelle dénomination de ce type d'appareils au sein de la Force aérienne brésilienne sera le KC-30.



La FAB précise aussi que « les négociations avec la société Airbus pour la conversion des avions commerciaux vers les plateformes MRTT débuteront dans les prochaines semaines, de sorte que le premier avion doté de cette configuration entrera en service en 2024 ».



Pour rappel, un processus d'acquisition similaire avait été adoptée pour les trois A330 MRTT destinés à l'Espagne, des appareils qui proviennent de la flotte de la compagnie aérienne Iberia. Ces avions doivent être convertis entre 2024 et 2025. La France a également fait l'acquisition de trois A330-200 (pour l'escadron de transport 3/60 Esterel) et qui seront convertis en A330 MRTT à partir de 2025 pour finir de constituer la flotte de 15 appareils Phénix de l'armée de l'Air et de l'Espace à horizon 2030.



(Photo © Azul)