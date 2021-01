L'Arabie saoudite rouvre son ciel au Qatar

Sous la médiation de l'émir du Koweït, les relations entre l'Arabie saoudite et le Qatar se sont détendues. L'Arabie saoudite a ainsi rouvert ses frontières terrestres, maritimes et aériennes avec son voisin depuis le 4 janvier au soir, a annoncé le ministre koweïtien des Affaires étrangères.



Ce début de normalisation des relations intervient alors qu'un sommet entre les dirigeants du Golfe se tient à Al-Ula.



Le Qatar est sous le coup d'un blocus imposé par l'Arabie saoudite, Bahreïn, l'Egypte et les Emirats arabes unis depuis juin 2017.



Les conséquences pour Qatar Airways ont été qu'elle ne pouvait plus desservir de destinations dans ces pays mais devait également contourner leur espace aérien pour assurer le reste de son programme de vols.