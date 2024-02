L'Arabie Saoudite lorgnerait aussi sur l'Airbus A400M

Alors que se tient actuellement à Riyad le salon World Defense Show du 4 au 8 février, l'Arabie Saoudite serait en discussion avec Airbus pour acquérir des A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport), supplémentaires, mais aussi des avions de transport tactique A400M.



Ces informations proviennent de l'agence américaine Bloomberg et du quotidien singapourien The Business Times qui citent Jean-Brice Dumond, le directeur des avions militaires chez Airbus.



Les négociations seraient menées par la coentreprise fondée en 2022 par Airbus (49% des parts) et Saudi Arabian Military Industries (SAMI). La Royal Saudi Air Force aligne déjà 6 A330 MRTT, des appareils issus de deux contrats signés en 2008 et 2009.



Quatre C295W ont par ailleurs été livrés au ministère de l'Intérieur de l'Arabie Saoudite.



Riyad a récemment vu la levée du véto de l'Allemagne pour la vente d'une nouvelle tranche de 48 chasseurs Eurofighter Typhoon.



