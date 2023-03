L'Arabie Saoudite lance Riyadh Air et place Tony Douglas à sa tête

Celle qui était jusqu'alors désignée sous le nom de RIA a désormais un nom et a été officiellement lancée. Le prince Mohammed ben Salmane a en effet annoncé la création de Riyadh Air le 12 mars.



Très peu de nouveaux détails ont été apportés par rapport à ce qui avait déjà filtré du projet ces derniers mois. La compagnie sera une filiale du fonds souverain saoudien et a vocation à faire de la capitale saoudienne un hub de la même trempe que ceux de Dubaï ou Doha. Sa création s'accompagne d'ailleurs du développement de l'aéroport de Riyad, qui doit porter sa capacité à 120 millions de passagers annuels en 2030.



Un nouveau nom a toutefois fait son apparition dans le projet : celui de Tony Douglas. L'ancien PDG d'Etihad Airways a été annoncé comme directeur général de la compagnie.



Il devra faire en sorte qu'elle atteigne son objectif de desservir une centaine de destinations en 2030 et de tripler le trafic de et vers l'Arabie saoudite à cet horizon. Pour cela, une importante commande devrait rapidement être passée, qui pourrait profiter à Boeing.



