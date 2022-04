L'annulation par Airbus de la commande d'A321neo de Qatar Airways est validée par la justice britannique

Airbus vient de remporter une première bataille face à Qatar Airways. La Haute cour de justice de Londres vient de donner raison à l'avionneur européen qui avait décidé d'annuler une commande de Qatar Airways portant sur une cinquantaine d'A321neo livrables à partir de l'année prochaine. Qatar Airways voulait interdire à Airbus l'attribution des slots de ces A321neo à d'autres clients, alors que la compagnie aérienne avait versé 330 millions de dollars d'avance sur ces appareils (comme ce qui se fait habituellement).



Airbus avait pris la décision de résilier le contrat des monocouloirs destinés à Qatar Airways en janvier, une commande estimée à plus de plus de six milliards de dollars, conformément à ses droits, suite au refus de livraison par la compagnie qatarie de deux A350 l'année dernière.



Airbus va donc pouvoir réattribuer les créneaux de livraison destinés à l'origine à Qatar Airways comme il le prévoyait. Cette décision n'arrange évidemment pas les affaires de Qatar Airways qui a pour l'instant simplement signé une lettre d'intention d'achat (LOI) avec Boeing pour cinquante 737 MAX 10 (dont 25 en option) quelques jours après l'annulation du contrat des monocouloirs par Airbus, un programme qui connaît lui-même certaines difficultés pour sa certification et qui pourrait voir son calendrier encore retardé. Évidemment, Qatar Airways pourrait aussi se cacher derrière certaines commandes récentes émanant de loueurs.



La compagnie de Doha dispose aujourd'hui d'une flotte de plus d'une trentaine de monocouloirs de la famille A320 pour assurer une partie de ses vols régionaux.

Mais cette première victoire judiciaire d'Airbus contre Qatar Airways n'est que le début d'un long contentieux juridique entre les deux parties, la compagnie aérienne nationale du Qatar réclamant plus de 600 millions de dollars en dédommagement pour l'immobilisation partielle de la flotte (23 de ses 53 A350), et quatre millions de dollars pour chaque jour d'immobilisation supplémentaires.



Qatar Airways souhaite également que la Haute cour de justice de Londres empêche Airbus d'annuler les A350 commandés restant (21) et la revente à d'autres clients des deux exemplaires qu'elle a refusé l'année dernière (et un troisième cette année).



Pour rappel, Qatar Airways avait justifié l'immobilisation partielle de sa flotte d'A350 par une ordonnance de la Qatar Civil Aviation Authority (QCAA), une décision motivée par le fait que selon elle, les problèmes de peinture avaient une incidence sur leur navigabilité. Pour Airbus, les dégradations accélérées de la peinture des appareils ne sont qu'esthétiques et ne touchent en rien à leur navigabilité, une version soutenue par les évaluations techniques menées également par l'EASA. L'avionneur européen met par ailleurs en cause l'indépendance et l'objectivité de la QCAA dans ce litige.



(Image © Airbus)