L'ancien patron de Nok Air veut lancer une nouvelle compagnie aérienne

L'ancien directeur général de Nok Air, Patee Sarasin, va lancer une nouvelle compagnie aérienne en Thaïlande baptisée Really Cool Airlines. D'ici juin, le transporteur annoncera ses plans de flotte et son réseau, les premiers vols devant être lancés d'ici la fin de l'année.



Un clip vidéo mentionne cependant déjà que la future compagnie aérienne sera basée à Bangkok et qu'elle vise le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Chine ainsi que Londres et Paris.



Aucun détail sur la structure de l'entreprise, ses actionnaires ou son modèle économique n'ont par contre été avancés. Patee Sarasin prévoit par ailleurs d'accorder une grande attention aux cryptomonnaies dans ses opérations.



Le slogan de la compagnie aérienne est « We Fly the Future ». Patee Sarasin est une figure emblématique du secteur des transports aériens en Thaïlande. Il a participé au lancement du transporteur à bas prix Nok Air en 2004 et l'a dirigé pendant treize ans, avant de démissionner en septembre 2017. Depuis, il dirige notamment une agence de voyages baptisée Really Really Cool.