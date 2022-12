L'Allemagne intègre officiellement le programme F-35 de Lockheed Martin

La commission du budget du Bundestag allemand a approuvé l'acquisition des 35 avions de combat F-35A Lightning II auprès de l'avionneur américain Lockheed Martin le 14 décembre, suivie dans la foulée par la signature par le ministère allemand de la Défense d'une lettre d'offre et d'acceptation (LOA).



L'acquisition des nouveaux chasseurs de cinquième génération de la Luftwaffe, qui entre dans le cadre d'un contrat FMS, est estimée à environ 8,3 milliards d'euros (avec leurs équipements, des moteurs de rechange et de l'armement).



L'Allemagne devient de fait le neuvième pays à acquérir des F-35 via un contrat FMS, et le 17e pays qui opérera avec le JSF de Lockheed Martin.



L'armée allemande avait décidé de se tourner vers le F-35A pour remplacer une partie de sa flotte de Tornado, un choix des plus logiques suite à la décision de la National Nuclear Security Administration américaine de ne plus supporter le projet de capacité d'emport de la bombe nucléaire B61-12 pour les F/A-18F (les États-Unis n'en avaient pas le besoin pour cette flotte au sein de l'US Navy).



Les premières livraisons devraient intervenir à partir de 2026 pour une capacité opérationnelle initiale (IOC) en 2028. Les Panavia Tornado IDS doivent en effet être remplacés avant 2030.



(Image © Lockheed Martin)