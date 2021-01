L'Algérie limoge son ministre des Transports et le PDG d'Air Algérie

Le ministre des Transports algérien, Lazhar Hani, et le PDG d'Air Algérie, Bekhouche Allache, ont été limogés ce weekend par le Président de la République.



« Cette décision a été prise à la suite de l'engagement d'une opération d'importation par la compagnie nationale Air Algérie de fournitures liée à l'activité de catering et ce, sans tenir compte du contexte économique national et des orientations financières visant la gestion rationnelle des devises et la priorité à accorder à la production nationale », informe un communiqué des services du Premier ministre, publié le 9 janvier 2021.



Le responsable du catering au sein de la compagnie a été également relevé de ses fonctions.



Bekhouche Allache, qui avait pris les commandes d'Air Algérie en 2017, laisse derrière lui une entreprise déficitaire, endettée et en sureffectif. La crise sanitaire de la Covid-19 a entrainé une perte de plus de 40 milliards de dinars (252 millions d'euros), depuis la suspension de ses opérations régulières en fin mars. La saignée devrait se poursuivre alors que le pays n'a toujours pas réouvert des frontières aériennes. C'est d'ailleurs dans cet environnement morose qu'Air Algérie a annoncé le mois dernier la suspension du plan de renouvellement de la flotte.