L'Airbus A400M s'essaie pour la première fois au SAF

C'est un premier pas vers une aviation militaire plus durable. Airbus a mené un vol d'essai en Espagne durant l'été avec l'un de ses quatre A400M alimenté partiellement avec du carburant d'aviation durable (SAF).



Plus précisément, l'un des quatre turbopropulseurs (moteur n°2) de l'avion MSN4 a fonctionné avec un mélange de carburant comprenant 29% de SAF, le reste étant du traditionnel Jet A1. Le vol était organisé depuis le site d'Airbus à Séville et a duré un peu plus d'une heure.



Le carburant d'aviation durable utilisé était du type HEFA (Huiles Végétales Hydrotraitées), composé de résidus d'huiles, de légumes et de graisses, mais exempt de substances aromatiques et de soufre.



Pour ce premier vol d'essai, l'utilisation de SAF a été limitée à un seul moteur afin de mieux analyser le comportement du système de carburant. Airbus précise aussi que le moteur TP400-D6 d'Europrop International n'avait pas encore été testé avec du carburant d'aviation durable jusqu'à présent.



Airbus et EuroProp International ont convenu d'une feuille de route menant vers une certification 100% SAF de l'A400M sur le long terme, soutenus par l'OCCAR et certains clients de l'avion de transport militaire.



L'avionneur européen ajoute également que plus d'une centaine d'A400M sont aujourd'hui en service dans 8 pays et que leur offrir la capacité d'utiliser du SAF est l'une de ses priorités.



Pour la petite anecdote, le quatrième prototype de l'A400M, baptisé « Grizzly 4 » est en service depuis le 20 décembre 2010. Le vol d'essai alimenté par du SAF était son 994 vol. Il n'effectuera plus que six autres vols avant de prendre une retraite bien méritée, après plus de 2 000 heures de vol accumulées.



(Photo © Airbus)