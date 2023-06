L'Airbus A380 retourne en service chez Lufthansa après 3 ans d'arrêt

Comme prévu, la compagnie aérienne allemande Lufthansa a effectué une première rotation commerciale avec un Airbus A380 le 1er juin, une première depuis l'immobilisation de sa flotte de Super Jumbo en mars 2020. Lufthansa souhaite ainsi répondre à la très forte demande pour cet été et augmenter son offre premium depuis son hub bavarois.



L'appareil D-AIMK (MSN 146) a ainsi relié Munich à Boston, une ligne qui sera bientôt accompagnée d'une liaison régulière entre Francfort et New York à partir du mois de juillet, puis de vols reliant Munich à Los Angeles et Bangkok durant la prochaine saison hiver.



Lufthansa prévoit de réactiver un total de 6 A380 d'ici la fin de l'année pour l'instant (dont deux qui seront utilisés en réserve), des appareils qui seront exploités au moins jusqu'en 2027. Tous seront basés à Munich.



Le premier A380 réactivé de la compagnie allemande avait été stocké depuis le mois de mai 2020 par TARMAC Aerosave à Teruel (Espagne), conséquence directe de la pandémie. Il avait effectué sa grande visite de maintenance chez Lufthansa Technik Philippines, la coentreprise formée par Lufthansa Technik et MacroAsia Corporation, en février dernier. Il a ensuite réalisé une série de vols d'essai et de requalification des équipages ces derniers mois.



Lufthansa alignait 14 A380 dans sa flotte avant la pandémie, mais six ont été revendus à Airbus.



(Photo © Lufthansa)