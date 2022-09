L'Airbus A350 se pose (enfin) chez Azul

Azul Linhas Aéreas devient un nouvel opérateur de l'A350-900 d'Airbus. La compagnie brésilienne a réceptionné son premier exemplaire il y a quelques jours, un appareil qui a rejoint l'aéroport international de Belo Horizonte/Confins le 14 septembre.



L'appareil avait quitté la plateforme de Tarbes en juin dernier, stocké chez Tarmac Aerosave, pour Abou Dhabi, notamment pour sa remise en peinture.



Il s'agit de l'avion MSN 168, originalement livré et opéré par Hong Kong Airlines (groupe HNA) entre 2017 et 2019. L'appareil est configuré avec une cabine de 334 sièges (33 en classe Business et 301 en classe économique), devenant de fait l'avion le plus capacitaire de la flotte de la compagnie brésilienne.



Après avoir obtenu sa nouvelle immatriculation (PR-AOY) auprès de l'ANAC, le premier A350 d'Azul rejoindra enfin le hub de la compagnie à l'aéroport de Campinas (São Paulo) à partir duquel il effectuera des vols intérieurs pour entraîner et familiariser les équipages. Il sera ensuite déployé vers les États-Unis. Un deuxième A350 est par ailleurs attendu par Azul avant la fin de l'année, puis deux autres (dates indéterminées).



Azul avait commandé 5 A350-900 au loueur AerCap en 2014, une commande finalement transformée en cinq A330neo auprès d'Avolon en 2017. Azul avait cependant plusieurs fois indiqué depuis qu'elle opérerait avec la nouvelle génération d'appareils long-courriers d'Airbus, mais à condition de sortir les A330ceo de sa flotte.



Le processus de remplacement de ses A330-200 a cependant déjà démarré, avec l'introduction de l'A330neo (quatre A330-900 livrés, le cinquième attendu dans les prochains jours).



(Photo © Azul Linhas Aéreas)