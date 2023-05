L'Airbus A330P2F peut entrer en service en Chine sous les couleurs de Sichuan Airlines

CDB Aviation, filiale irlandaise détenue à 100% par China Development Bank Financial Leasing, vient de livrer un A330-300P2F (Passenger-to-Freighter) à la compagnie aérienne chinoise Sichuan Airlines. Il s'agit par ailleurs du tout premier Airbus A330 converti en avion cargo en Chine, une conversion évidemment menée sous le STC d'Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW), la coentreprise formée par ST Engineering et Airbus.



Cet avion (MSN 937, Trent 700) a longtemps volé sous les couleurs de China Southern Airlines, mais il avait intégré la flotte de SmartLynx Airlines Malta en 2021. Il a été converti par Shanghai Technologies Aerospace Company (STARCO), filiale de ST Engineering, sur la plateforme aéroportuaire d'Hongqiao à Shanghaï.



Pour rappel, les STC de conversion des deux variantes du programme A330P2F d'EFW ont récemment été validés par la Civil Aviation Administration of China (CAAC), ouvrant la voie à la mise en service du premier exemplaire immatriculé dans l'Empire du Milieu.



Depuis son entrée dans le marché du fret aérien en 2022, CDB Aviation a contractualisé un total de 14 conversions A330P2F avec EFW. Il loue par ailleurs deux A320 à la compagnie aérienne chinoise.



(Photo © CDB Aviation)